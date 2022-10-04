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Разработали алгоритмы эвакуации населения: в правительстве готовятся к терактам на объектах критической инфраструктуры зимой

4 октября, 2022 вторник
20:23
Общество

Среди вызовов отопительного сезона террористические акты России на объектах критической инфраструктуры и вероятность полного прекращения транзита газа через Украину в Европу

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 октября.
"После семи месяцев полномасштабной войны уже все понимают, что мы имеем дело со страной-террористом. Поэтому мы должны быть готовы к террористическим актам России против нашей критической инфраструктуры. Речь в первую очередь о ракетных обстрелах, но это не единственный риск. В частности, речь идет и о вероятности полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу. Такого сценария нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа", – заявил премьер-министр.
Он предупредил, что средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы, поэтому украинцы должны с пониманием отнестись к этим вызовам.
"Еще один вызов отопительного сезона, о котором я упоминал, - это угроза массированных атак россиян на нашу теплоэнергетическую инфраструктуру. Поэтому, во-первых, работаем над защитой критически важных объектов. Во-вторых, создаем запасы альтернативных источников энергии на то время, пока будут продолжаться аварийные ремонтные работы. Такой запас уже формируется. Деньги на это выделили еще летом. Государство закупает мобильные котельные и генераторы. Часть средств получаем как гуманитарную помощь от наших партнеров, - сообщил Денис Шмыгаль. - На крайний случай разработаны и доведены до областных военных администраций алгоритмы эвакуации населения.Их активируют при наличии критических инфраструктурных повреждений, которые невозможно будет устранить в течение короткого срока".

  • Эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что люди должны найти место, где они могут находиться в случае отсутствия тепла и света в отопительный сезон

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