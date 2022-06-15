Разрабатывала программное обеспечение для оккупантов на Востоке Украины: в Киеве разоблачили IT-компанию
В Киеве СБУ разоблачила IT-компанию, которая разрабатывала программное обеспечение для оккупантов и "обогатила" "Л/ДНР" более чем на 10 млн грн
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
"СБУ заблокировала киевскую ІТ-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины. В частности, поставляла врагу программное обеспечение для сбора коммунальных платежей", - отметили в ведомстве.
Полученные средства руководители оккупационных администраций тратили на финансирование группировок "Л/ДНР", воюющих против Украины. С помощью нелегального программного продукта россияне перечислили в "бюджет" самопровозглашенных республик более 10 млн. грн.
Незаконный бизнес организовала "руководительница" компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем. Разрабатывали и администрировали программное обеспечение более 10 человек. Для маскировки их рассредоточили в разных регионах Украины, в частности, в ОРДЛО.
Среди основных "заказчиков" услуг были захвачены оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.
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