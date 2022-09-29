Разрабатывал план оккупации Мариуполя и руководил штурмом Азовстали: в Украине объявили подозрение российскому генералу
Прокуратура объявила подозрение генерал-лейтенанту из РФ, который приказывал обстреливать Донбасс, руководил оккупацией Мариуполя и штурмом Азовстали
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Находясь в российских командных пунктах в Мариуполе, поселках Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневое и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенан занимался военным планированием, координировал и руководил оккупантами. Также он приказывал обстреливать мирных жителей Донбасса и оккупировать область.
Кроме того, подозреваемый принимал участие в совещании с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и разрабатывал план оккупации окруженного Мариуполя и штурма Азовстали, где в частично разрушенных укрытиях были заблокированы украинские военные и гражданские. Россиянин согласовывал действия подчиненных формирований по усиленному штурму предприятия и убийству руководящего состава военных подразделений Украины.
Оккупанта подозревают в совершении умышленных действий для изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей или других тяжких последствий, по предварительному сговору группой лиц, и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины).
- 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя .
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