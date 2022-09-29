Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Находясь в российских командных пунктах в Мариуполе, поселках Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневое и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенан занимался военным планированием, координировал и руководил оккупантами. Также он приказывал обстреливать мирных жителей Донбасса и оккупировать область.

Кроме того, подозреваемый принимал участие в совещании с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и разрабатывал план оккупации окруженного Мариуполя и штурма Азовстали, где в частично разрушенных укрытиях были заблокированы украинские военные и гражданские. Россиянин согласовывал действия подчиненных формирований по усиленному штурму предприятия и убийству руководящего состава военных подразделений Украины.

Оккупанта подозревают в совершении умышленных действий для изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей или других тяжких последствий, по предварительному сговору группой лиц, и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины).

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя .

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