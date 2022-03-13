Разрабатывается спецоперация РФ: россияне уговаривают белорусов надеть их форму и воевать против Украины, - Данилов

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".



"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они сегодня имеют большое желание одеть форму РФ на белорусских военных. Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там есть на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



Данилов также подчеркнул, что украинские войска готовы к такому развитию событий из Белоруссии.



"И я предупреждаю: если мы здесь будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как сегодня россияне вместе с чеченами", - сказал он. Чечены сегодня выполняют ту функцию, которую раньше выполняли НКВДисты. Когда кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 12 россиян – это ситуация, которая выходит за пределы здравого смысла", – заявил Алексей Данилов.

13 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что военное руководство Беларуси усилило охрану границы с Украиной и высока вероятность участия белорусов в войне.

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