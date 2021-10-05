Разожгли мангал и жарили сосиски: как фанаты "Карпат" устроили барбекю на трибунах среди матча. Видео
Фанаты львовских "Карпат" устроили настоящий пикник во время матча чемпионата Украины по футболу
Видео в Twitter опубликовал журналист Ярослав Марьянко.
В 10-м туре чемпионата второй лиги Украины по футболу львовские "Карпаты" принимали дома киевский "Левый берег". Любимый клуб пришли поддержали многие болельщики. Это помогло "львам" победить 2: 0.
2 часа матча - достаточно времени, чтобы проголодаться. Но львовские болельщики умеют находить выход из любой ситуации.
На секторе ультрас неожиданно появился мангал и уголь. Среди матча болельщики устроили настоящий барбекю. Пожарили сосиски, принесли пиво и наслаждались игрой любимого клуба.
ВИДЕО:
- Стадион "Украина" ранее принимал матчи национальной сборной, а также еврокубков. В июле арену лишили 3-й категории и перевели в список стадионов 2-й категории. Это означает, что на нем не могут проводиться матчи Украинской Премьер-лиги.
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