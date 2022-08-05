Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Покальчук.

"Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мыслью о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций", - заявила Покальчук.

Она также отметила, что украинский офис организации призвал Amnesty International учесть при написании доклада позицию украинской стороны и обратиться в Министерство обороны Украины. По словам Покальчук, организация дала Минобороны слишком мало времени на ответ.

"Дело в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же здесь такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до томуго, кто не почувствовал эту боль", - прокомментировал Покальчук доклад организации.

Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Подоляк и Лубинец жестко ответили организации

Впоследствии президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.

Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы