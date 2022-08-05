"Разошлись ценностно": глава украинского офиса Amnesty International Покальчук заявила об увольнении
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покидает свой пост после обнародования отчета организации
Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Покальчук.
"Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мыслью о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций", - заявила Покальчук.
Она также отметила, что украинский офис организации призвал Amnesty International учесть при написании доклада позицию украинской стороны и обратиться в Министерство обороны Украины. По словам Покальчук, организация дала Минобороны слишком мало времени на ответ.
"Дело в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же здесь такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до томуго, кто не почувствовал эту боль", - прокомментировал Покальчук доклад организации.
- Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Подоляк и Лубинец жестко ответили организации
- Впоследствии президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста
- Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.
- Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40
- Актуальное
- Важное