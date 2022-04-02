Разорвавшаяся под Белгородом ракета прилетела из России, а не из Украины, - Conflict Intelligence Team

Об этом 2 апреля сообщает группа OSINT-разведки Conflict Intelligence Team (CIT), передает Еспресо.TV.

Расследователи утверждают, что им удалось определить точное место фотографирования ракетного удара и по направлению съемки определить, что ракета прилета с востока или северо-востока, то есть с территории России.



Кроме того, в CIT считают, что это была одна из крылатых ракет, которых нет на вооружении украинской армии.



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"Размеры воронки заставляют предположить, что оставивший ее боеприпас был крылатой или баллистической ракетой. По соотношению ее размеров и столбов рядом это может быть крылатая ракета 9М728 ОТРК "Искандер-М"... Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада", - объясняют расследователи.



Как уже сообщалось, 1 апреля также стало известно о пожаре на нефтебазе компании "Роснефть" в Белгороде . Местные власти сообщили, что по нефтебазе был нанесен удар с двух вертолетов, попавших на территорию города с украинской стороны и летевших на низкой высоте.

В Украине отмечают, что ответственной за события на территории России является сама Россия.