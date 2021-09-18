Разуверившиеся в Путине и Пушилини боевики "ДНР" жгут российские паспорта вместо "голосования". Обнародовано видео

Запись обнародована проукраинским телеграмм-каналом Злобный Рус, что ретеальнокоторій тщательно отслеживает ситуацию в ОРДЛО и внутри "армейских корпусов" российско-террористических войск, передает Еспресо.TV.



"Эти клоуны, Дениска (Пушилин, - ред.), Володя (Путин - ред.) льготы обещали, выплаты, социальные пакеты. За выборы обещали заплатить, в Государственную думу. И что, заплатили кому-то? Нет, конечно", - говорит голос за кадром.







"Был бы это 2014 год, не было обеспечения, денег не было. А сейчас сколько лет "республике", и что? Ничего не изменилось", - утверждает тот, кто снимает видео.



"Живем что собаки. В говне, в холоде", - добавляет боевик.



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После этого он показывает свой российский паспорт, назвав его "русской х**ней".



"Ее ж на хлеб не намажешь...", - говорит российский наемник.







"Ладно, ребята, хватит трепаться. Что, голосуем?!", - продолжает автор записи, после чего несколько боевиков, чьих лиц не видно, сдают свои российские паспорта и бросают их в горящую топку.



Внимание! Кадры содержат сквернословие





Как отмечают украинские редаторы сообщения в Телеграмме, заснятое имело место на позициях российских оккупантов в донецком пригороде Спартак.



Видео пошло в открытый доступ. Начался скандал.



С целью установления лиц по данному ролику русское командование назначило проверку.

17-19 сентября 2021 года в РФ происходит трехдневное голосование на "выборах" в Госдуму.



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