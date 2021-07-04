Разочаровали очень сильно: Экс-тренер сборной Украины раскритиковал команду Шевченко за выступление на Евро-2020
Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Александр Заваров заявил, что команда Андрея Шевченко разочаровала его на чемпионате Европы по футболу
Об этом сообщает РБК .
По словам Заварова, сборная Украины случайно попала в плей-офф, а в четвертьфинале против Англии выглядела безвольно.
"Сборная Украины случайно вышла с третьего места в группе. В 1/8 шведы, думаю, недооценили сборную Украины и поплатились за это. А с Англией нужно было вытаскивать все свои качества, и моральные, и физические, и футбольные, драться, бороться, атаковать. Но украинцы были безвольные, бесхарактерные, никаких тактических планов я не заметил, никакой тренерской мысли не было, ни злости у футболистов, никаких споров не было. Разочаровали очень сильно. С 1-й до 90-й минуты полупешком ходили ", - сказал Заваров, который в 2012-2016 годах был ассистентом главного тренера сборной Украины у Олега Блохина и Михаила Фоменко.
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
- В то же время Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.
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