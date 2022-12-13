Разоблачили еще трех организаторов псевдореферендума в Луганской области, среди них представительница "ЛНР" на переговорах в Минске
СБУ идентифицировала коллаборанток, которые инициировали и организовали "референдум" в Луганской области. В их числе представительница "ЛНР" на переговорах в Минске и псевдодепутатки оккупационного совета
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"В результате следственно-оперативных действий установлены лица еще двух депутатов народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового плебисцита в захваченных районах Луганщины", - пишет пресс-служба.
Злоумышленницы в сентябре этого года организовали "голосование" за присоединение региона к стране-спонсору терроризма: "Колаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов Пасечника с требованием немедленного подписания незаконного документа".
Следствие установило, что одна из злоумышленниц представляла "ЛНР" в составе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась выработкой "Минских соглашений".
Также правоохранители разоблачили представительницу "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума по присоединению украинских территорий к России.
Следствие установило, что три коллаборантки еще с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.
"Находясь на должностях, они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита", - .
За "голос" на псевдореферендуме обещали оформить паспорта "ЛНР" и обеспечить российскими пенсиями.
Кроме того, Офис генпрокурора сообщает о еще одной коллаборантке
"В должности "секретаря центральной избирательной комиссии "ЛНР" еще одна подозреваемая обеспечила подготовку заседаний по вопросам проведения незаконного референдума, подписание протоколов, организации доведения решений до всех членов "ЦИК" и "избирательных комиссий", предоставление информации российским медиа", - пишут в пресс-службе.
Фигуранткам объявлены подозрения за коллаборационную деятельность и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Колаборантки прячутся на временно оккупированной территории.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
- Российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.
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