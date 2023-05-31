Разоблачены махинации с топливом на Укрспирте с убытком на 55 млн грн

Об этом сообщила прессслужба НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов Укрспирт объявил тендеры на закупку данного топлива, в которых победили заранее определенные частные компании. Эти компании поставили более 20 тысяч тонн топлива по ценам, превышающим рыночные.

Участники схемы создали видимость прозрачности аукциона, обеспечив участие технических участников. В результате, ГП "Укрспирт" понес значительные убытки на сумму более 55 млн грн.

Отмечается, что 30 мая семь лиц, причастных к этой схеме, были сообщены о подозрении. Из них три человека работали на руководящих должностях в ГП "Укрспирт" на момент совершения преступления.

Они получили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Двое из них, включая бывшего начальника управления ГП и одного из фактических бенефициаров группы предприятий, задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.