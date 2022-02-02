Разоблачение нардепа-"слуги" Трухина на попытке подкупить полицейского: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады

Заявление Арахамии обнародовала в Telegram спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.



Созвать внеочередное заседание Совета Арахамия планирует на фоне скандала с попыткой нардепа-слуги Александра Трухина подкупить полицейского на месте ДТП. Однако Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит не только дело Трухина, но и разоблачения на взятке нардепа-"слуги" Сергея Кузьминых, а также дела по ряду других нардепов, в том числе лидера "Европейской Солидарности" пятого президента Украины Петра Порошенко.



"К правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронька, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки. ... Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать Министра внутренних дел, Генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов", - заявил Арахамия.

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