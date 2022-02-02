Разоблачение нардепа-"слуги" Трухина на попытке подкупить полицейского: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады
Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание парламента с привлечением главы МВД Дениса Монастырского, генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой и руководителя ДБР Алексея Сухачева
Заявление Арахамии обнародовала в Telegram спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Созвать внеочередное заседание Совета Арахамия планирует на фоне скандала с попыткой нардепа-слуги Александра Трухина подкупить полицейского на месте ДТП. Однако Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит не только дело Трухина, но и разоблачения на взятке нардепа-"слуги" Сергея Кузьминых, а также дела по ряду других нардепов, в том числе лидера "Европейской Солидарности" пятого президента Украины Петра Порошенко.
"К правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронька, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки. ... Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать Министра внутренних дел, Генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов", - заявил Арахамия.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин покинул страну.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Трухина из партии.
- Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова поручила начать уголовное производство по Трухину.
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