Об этом он рассказал в интервью "Цензор.Нет".

Евгений Нищук записался в ряды территориальной обороны 24 февраля.

"Я попал в одно из добровольческих формирований, которое территориально находилось по моему месту жительства. В него также вошли операторы "Вавилон XIII", - поделился артист.

Как рассказал бывший министр культуры, они вместе уехали в Ирпень, где начиналась эвакуация людей через Романовский мост.

"Операторы с дронами смотрели, что происходит за ним. Ко мне подошли военные: "Вы летаете? Можете осуществлять аэроразведку?" Говорю: "Если надо, организуем!" Сработали некие организаторские, управленческие способности. В "Созвездие" (в первые же дни войны театр стал неким военным логистическим хабом) как раз приехали люди с опытом, которые имели практику аэроразведки. Через день-два мы организовали группу, которая начала работать на территории городов Ирпень-Буча-Гостомель-Стоянка. Назвали ее "Улей" в составе добровольческого формирования "Свободная Украина", - пояснил Нищук.

По словам актера, они уезжали тогда, когда шли бои, ведь таким образом могли обнаруживать военную технику, склады боеприпасов, самих рашистов для украинской артиллерии, танкистов.

"Когда решисты отступили, к нам обратились из ВВС, чтобы мы еще раз пересмотрели свои материалы в поисках убитых гражданских людей. Потому что мы прежде всего высматривали военную технику, личный состав. Но, изучая записи, действительно увидели в Буче тела шести погибших. Как позже" выяснилось, это были терробороновцы, они лежали там с четвертого марта, наше видео стало доказательной базой, после того как решисты отошли, они начали доказывать, что, мол, в начале апреля наши сами набросали тела убитых, чтобы рассказывать, что их а мы могли доказать, что видели тела четвертого марта, потом облетали те места 21 или 24 марта – они так же лежат... То есть, их даже не давали возможности забрать и похоронить, тела все время лежали на улице. подтвердили и исследования", - добавил Евгений Нищук.

В начале сентября Евгений Нищук в комментарии Еспресо.TV заявил, что в украинской армии большое желание деоккупировать больше территорий к началу зимы

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