Разновидность "Омикрона" BA.2 не опаснее оригинального штамма, - ВОЗ

Об этом заявил Борис Павлин из группы быстрого реагирования ВОЗ на COVID-19, сообщает Reuters .



По его словам, подвид "Омикрона" BA.2 не является более опасным, чем его начальная форма, и вакцины от коронавируса продолжают обеспечивать подобную защиту от различных форм штамма.



По данным ВОЗ, подвид уже становится доминирующим на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании. Павлин добавил, что BA.2 может заменить BA.1 по всему миру.



Согласно данным из Дании, первой страны, где BA.2 обогнал BA.1, оказалось, что нет разницы в тяжести заболевания.



Датское исследование, анализировавшее коронавирусную инфекцию в более чем 8 500 датских домохозяйствах в период с декабря по январь, BA.2 является более распространенной формой "Омикрона" и с большей вероятностью способен заразить вакцинированных людей.



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