Разница между статусом беженца и временной защитой

Объяснение было опубликовано на сайте Минреинтеграции.

Главным отличием является то, что статус беженца – это индивидуальное, гарантированное международными конвенциями право, а право на временную защиту коллективное, не предусматривает обращение с индивидуальными заявлениями и прохождение административной процедуры ее рассмотрения.

Как получить статус беженца или временную защиту?

Временную защиту получают при пересечении границы государства-члена ЕС. Государственные органы должны уведомить гражданина Украины о праве на получение временной защиты. В Минреинтеграции отмечают, что процесс обретения статуса быстр и максимально упрощен.

Что касается статуса беженца, то каждое государство самостоятельно устанавливает административную процедуру его получения и определяет систему органов, ответственных за решение о предоставлении этого статуса.

Что получает человек с временной защитой и статусом беженца?

В пределах временной защиты человек имеет право:

на проживание в государстве, в котором оно обратилось за временной защитой;

доступ к труду, который можно получить сразу с момента обращения;

доступ к жилью;

медицинскую помощь;

социальную помощь;

доступ к образованию детям и подросткам.

В пределах статуса беженца человек имеет право:

на жилье (как правило, это спальное место в центре для беженцев);

бесплатное питание;

медицинскую помощь (ограниченную);

бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как долго действуют статусы?

Согласно международным документам срок временной защиты составляет один год (до 04.03.2023 г.) и дважды может автоматически продлеваться на шесть месяцев, но максимум до 1 года (до 04.03.2024 г.). В то время как статус беженца гарантирует право бессрочного проживания на территории соответствующего государства, а срок, на который выдается удостоверение беженца, отличается в зависимости от страны.

По состоянию на 12 мая большинство вынужденно перемещенных людей из Украины выехали в ЕС через границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Более 3,3 миллионов пересекли границу с Польшей и, по оценкам польского правительства, около половины из них может остаться в стране на долгое время – это создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.

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