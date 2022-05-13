Разница между статусом беженца и временной защитой
По данным ООН, из-за войны из Украины выехало более 6 млн человек. Чтобы украинцы имели возможность законно находиться на территории Европы, необходимо получить статус беженца или зарегистрироваться для временной защиты
Объяснение было опубликовано на сайте Минреинтеграции.
Главным отличием является то, что статус беженца – это индивидуальное, гарантированное международными конвенциями право, а право на временную защиту коллективное, не предусматривает обращение с индивидуальными заявлениями и прохождение административной процедуры ее рассмотрения.
Как получить статус беженца или временную защиту?
Временную защиту получают при пересечении границы государства-члена ЕС. Государственные органы должны уведомить гражданина Украины о праве на получение временной защиты. В Минреинтеграции отмечают, что процесс обретения статуса быстр и максимально упрощен.
Что касается статуса беженца, то каждое государство самостоятельно устанавливает административную процедуру его получения и определяет систему органов, ответственных за решение о предоставлении этого статуса.
Что получает человек с временной защитой и статусом беженца?
В пределах временной защиты человек имеет право:
- на проживание в государстве, в котором оно обратилось за временной защитой;
- доступ к труду, который можно получить сразу с момента обращения;
- доступ к жилью;
- медицинскую помощь;
- социальную помощь;
- доступ к образованию детям и подросткам.
В пределах статуса беженца человек имеет право:
- на жилье (как правило, это спальное место в центре для беженцев);
- бесплатное питание;
- медицинскую помощь (ограниченную);
- бесплатный проезд в общественном транспорте.
Как долго действуют статусы?
Согласно международным документам срок временной защиты составляет один год (до 04.03.2023 г.) и дважды может автоматически продлеваться на шесть месяцев, но максимум до 1 года (до 04.03.2024 г.). В то время как статус беженца гарантирует право бессрочного проживания на территории соответствующего государства, а срок, на который выдается удостоверение беженца, отличается в зависимости от страны.
- По состоянию на 12 мая большинство вынужденно перемещенных людей из Украины выехали в ЕС через границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Более 3,3 миллионов пересекли границу с Польшей и, по оценкам польского правительства, около половины из них может остаться в стране на долгое время – это создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное