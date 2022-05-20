Разминирование Украины. МВД запустило приложение, где можно сообщать о найденной взрывчатке
МВД создало мобильное приложение "Разминирование Украины", благодаря которому можно сообщить о найденном взрывоопасном предмете
Об этом информирует в телеграме МВД Украины .
Желающие могут сообщить о взрывчатке с помощью нового приложения "Разминирование Украины".
"С помощью приложения можно сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать его фото, пометить его координаты, сделать видео. Буквально за пару дней работы мы уже получили 125 заявок, 76 из них из Киевской области", – сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
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