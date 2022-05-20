Разминирование Украины. МВД запустило приложение, где можно сообщать о найденной взрывчатке

Об этом информирует в телеграме МВД Украины .



Желающие могут сообщить о взрывчатке с помощью нового приложения "Разминирование Украины".

"С помощью приложения можно сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать его фото, пометить его координаты, сделать видео. Буквально за пару дней работы мы уже получили 125 заявок, 76 из них из Киевской области", – сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В Киевской области спасатели обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов за 11 мая.

9 мая саперы завершили поверхностное разминирование Ирпеня.

4 мая на оставленных российской армией минах в Киевской области подорвались по меньшей мере три человека – тракторист и два спасателя.

В Броварском районе Киевской области пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500.

20 апреля в Ирпене в районе военного госпиталя обезвредили сверхмощную авиабомбу.

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