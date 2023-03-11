Разминирование, медицина и инфраструктура: Япония выделит Украине $170 млн
Правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развитие экономики
Об этом сообщает Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и исполнительный вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Джуничи Ямада.
Соглашением предусматривается, что эти средства будут использованы для улучшения эффективности работы следующих направлений:
- оборудование для гуманитарного разминирования;
- транспортное обслуживание;
- энергетическое оборудование и управление отходами разрушений;
- водоснабжение и водоотвод;
- медицинское оборудование и оборудование для предоставления образовательных услуг;
- поддержка аграрного сектора
Также договоренность подразумевает инструменты контроля прозрачности и эффективности использования средств.
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