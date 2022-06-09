Об этом пишет Bloomberg.

"Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", — сказал в комментарии Питер Адамс, специальный советник по морской безопасности Международной морской организации.

По его словам, около 450 иностранных моряков остаются более чем на 80 судах в украинских портах. Треть – из Филиппин, значительное число – из Турции, Сирии и Азербайджана.

Издание также отмечает, что на большей части Черного моря судоходство вернулось почти к нормальному уровню, за исключением северо-запада и Азовского моря, где в основном работают российские корабли. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как Россия оккупировала близлежащие территории.

В то же время, количество судов под ливийским флагом, входящих в российские порты, возросло с 1 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество судов под российским флагом удвоилось, сообщает Braemar ACM Shipbroking Pte. Эти суда могут воспользоваться преимуществами повышенных фрахтовых ставок, поскольку другие суда не входят в Россию, сообщили в компании.

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