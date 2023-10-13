Разминирование Черного моря касается всех стран, имеющих выход к воде, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию с заминированием акватории Черного моря и отметила, что эта проблема касается всех стран, имеющих выход в воду
Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".
"Уже более 20 судов им (гуманитарный коридор в Черном море, - ред.) воспользовались, инцидентов опасности не было, за исключением тех моментов, когда вы слышали, что в румынских водах они происходили, но в территориальном море Украины такого не было", – отметила она.
Гуменюк добавила, что происходящее в территориальных водах других государств подчеркивает то, что опасность Черного моря, заминирование Черного моря, которое Россия устроила вопреки намерению Украины - касается всех, кто имеет выход к воде.
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"Непосредственно даже обнаружение водяных мин, которое фиксировалось за период полномасштабного вторжения и в Грузии, и в Турции, и в Румынии, и в Болгарии - это понимание для всех, что обезопасить Черное море должна не только Украина. Сейчас мы обеспечиваем сектор безопасности самого гуманитарного коридора и удастся нам это неплохо", - подчеркнула начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
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