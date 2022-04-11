Разминирование Бучи, Ирпеня и Гостомеля продолжается, возвращаться туда рано, - КГГА

Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он сообщил, что после завершения работы работников ГСЧС и полиции в Бородянке, Буче, Гостомеле и Ирпене начнутся более активные восстановительные работы.



"В настоящее время временный Романовский мост является едва ли не единственным соединением через реку Ирпень. Он дает возможность быстрого доступа в Бучу, Ирпень и Гостомель, ведь единственная дорога через Дмитровку сегодня перегружена", - пояснил первый заместитель председателя КГГА.

"Пока не завершены работы по разминированию и расчистке этих трех населенных пунктов, пока туда не рекомендуется возвращаться", - добавил Поворозник.

