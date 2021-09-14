Разместил фото Лукашенко: в Беларуси мужчину приговорили за сообщение в Telegram

Об этом сообщает белорусская Генпрокуратура .

Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В сообщении отмечается, что 20 августа прошлого года житель города Ляховичи в Telegram опубликовал информацию в виде ориентирования на разыскиваемую личность с фото Лукашенко.

"Обвиняемый вину признал и раскаялся. Пояснил, что подвергся воздействию информации из различных соцсетей и мессенджеров. Сам не считал размещенную им информацию достоверной ", - говорится в сообщении.