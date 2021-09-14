Разместил фото Лукашенко: в Беларуси мужчину приговорили за сообщение в Telegram
Прокуратура Ляховичского района Беларуси поддержала в суде государственное обвинение в отношении гражданина Беларуси за якобы публичное оскорбление Александра Лукашенко
Об этом сообщает белорусская Генпрокуратура .
Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В сообщении отмечается, что 20 августа прошлого года житель города Ляховичи в Telegram опубликовал информацию в виде ориентирования на разыскиваемую личность с фото Лукашенко.
"Обвиняемый вину признал и раскаялся. Пояснил, что подвергся воздействию информации из различных соцсетей и мессенджеров. Сам не считал размещенную им информацию достоверной ", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное