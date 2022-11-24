Размещение в Украине ЗРК Patriot, которые передадут Польше, возможно только после консультаций с НАТО, - Германия
Использование немецких средств ПВО за пределами территории Североатлантического союза потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками
Об этом заявила в Берлине министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Reuters.
"Эти Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО", - заявила Ламбрехт.
"Любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками", - добавила она.
Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.
"После новых российских ракетных ударов я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot Украине и разместить их на ее западной границе", - написал Блащак в Twitter.
Наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot компании Raytheon, созданы для перехвата приближающихся ракет. Но таких систем у НАТО не хватает, поскольку после холодной войны многие союзники по НАТО сократили их количество, чтобы отразить оценку того, что отныне им придется иметь дело только с ограниченной ракетной угрозой, исходящей от таких стран, как Иран.
Это восприятие резко изменилось после вторжения России в Украину, в результате чего союзники по НАТО были вынуждены срочно увеличивать запасы боеприпасов и решать проблемы с системами ПВО.
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