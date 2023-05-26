Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли означает эскалацию со стороны РФ, - ISW
Соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси направлено на закрепление фактического военного контроля РФ над Беларусью, вероятное развертывание ядерного оружия на белорусской территории вряд ли будет означать любую эскалацию со стороны РФ
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
25 мая в Минске министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали документы о размещении российского нестратегического (тактического) ядерного оружия на белорусской территории. Шойгу подчеркнул, что Россия сохранит контроль над тактическим ядерным оружием в случае его размещения в Беларуси и заявил, что белорусские самолеты теперь способны нести ядерное оружие.
В ISW напомнили, что 25 марта президент России ранее объявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси до 1 июля, вероятно, для того чтобы возобновить информационные операции о потенциальной ядерной эскалации из-за войны в Украине.
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Также добавляется, что при подписании соглашения Шойгу объявил, что российские войска развернут дополнительные военные контингенты в Беларуси для развития военной инфраструктуры, расширения совместных боевых учений и проведения разведывательных мероприятий вблизи границ так называемого Союзного государства.
"Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси требует наличия значительной военной инфраструктуры, а также российского командования и контроля над элементами белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сфере безопасности России", - подчеркнули в ISW.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- Уже 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
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