Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

25 мая в Минске министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали документы о размещении российского нестратегического (тактического) ядерного оружия на белорусской территории. Шойгу подчеркнул, что Россия сохранит контроль над тактическим ядерным оружием в случае его размещения в Беларуси и заявил, что белорусские самолеты теперь способны нести ядерное оружие.

В ISW напомнили, что 25 марта президент России ранее объявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси до 1 июля, вероятно, для того чтобы возобновить информационные операции о потенциальной ядерной эскалации из-за войны в Украине.

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Также добавляется, что при подписании соглашения Шойгу объявил, что российские войска развернут дополнительные военные контингенты в Беларуси для развития военной инфраструктуры, расширения совместных боевых учений и проведения разведывательных мероприятий вблизи границ так называемого Союзного государства.

"Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси требует наличия значительной военной инфраструктуры, а также российского командования и контроля над элементами белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сфере безопасности России", - подчеркнули в ISW.