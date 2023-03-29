Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Руководство Беларуси очень трудно прогнозировать. Режим Лукашенко уже не имеет решающего слова в стратегических и оборонных решениях, это было давление со стороны Москвы. Лукашенко был вынужден согласиться на размещение ядерного оружия. Но Лукашенко представляет это как запрос Минска. Якобы Беларусь ощущает давление со стороны НАТО", - заметил Ауштрявичюс.

По словам депутата Европарламента, все заявления Лукашенко наглядно показывают, что Беларусь все больше попадает в объятия России.

"Россия откровенно диктует все решения Минска. Размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси - это вызов для стран НАТО, это фактор устрашения. Москва и Минск должны понимать, что Литва и Польша являются странами НАТО. Поэтому наш ответ - это ответ не Литвы и Польши, это ответ НАТО", - подчеркнул Ауштрявичюс.