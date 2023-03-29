Размещение Россией ядерного оружия в Беларуси - это вызов для НАТО, - депутат Европарламента Ауштрявичюс
Литовский политик, депутат Европарламента Ауштрявичюс отметил, что режим Лукашенко уже не имеет решающего слова в стратегических и оборонных решениях
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Руководство Беларуси очень трудно прогнозировать. Режим Лукашенко уже не имеет решающего слова в стратегических и оборонных решениях, это было давление со стороны Москвы. Лукашенко был вынужден согласиться на размещение ядерного оружия. Но Лукашенко представляет это как запрос Минска. Якобы Беларусь ощущает давление со стороны НАТО", - заметил Ауштрявичюс.
По словам депутата Европарламента, все заявления Лукашенко наглядно показывают, что Беларусь все больше попадает в объятия России.
"Россия откровенно диктует все решения Минска. Размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси - это вызов для стран НАТО, это фактор устрашения. Москва и Минск должны понимать, что Литва и Польша являются странами НАТО. Поэтому наш ответ - это ответ не Литвы и Польши, это ответ НАТО", - подчеркнул Ауштрявичюс.
- 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили, что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
- МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против Москвы и Минска в новый пакет санкций Евросоюза из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.
- 27 марта МИД Китая заявил, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
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