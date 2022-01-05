Размером с теннисный корт: NASA развернула на самом большом космическом телескопе солнцезащитный щит

Об этом сообщает BBC.



Издание пишет, что диспетчеры дистанционно несколько дней проводили развертывание пяти частей солнечного щита в форме воздушного змея. При этом все части щита толщиной, как человеческие волосы.



По словам специалистов, развертывание прошло успешно и неисправностей не возникло. Солнцезащитный щит требуется, чтобы телескоп обладал чувствительностью для обнаружения сигналов из самых удаленных объектов во Вселенной.

Напомним, NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории "Джеймс Уэбб" за $10 млрд.

После размещения щита диспетчеры будут сосредоточены на установке зеркал телескопа. Больше всего из них - 6,5 метра в ширину.Телескоп "Джеймс Уэбб" должен улавливать свет от звезд, которые первыми вспыхнули после Большого взрыва более 13,5 млрд. лет назад.