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Размером с теннисный корт: NASA развернула на самом большом космическом телескопе солнцезащитный щит

5 января, 2022 среда
11:34
Наука

Космическое агентство США завершило развертывание солнцезащитного щита размером с теннисный корт на крупнейшем в мире космическом телескопе "Джеймс Уэбб"

Об этом сообщает BBC.

Издание пишет, что диспетчеры дистанционно несколько дней проводили развертывание пяти частей солнечного щита в форме воздушного змея. При этом все части щита толщиной, как человеческие волосы.

По словам специалистов, развертывание прошло успешно и неисправностей не возникло. Солнцезащитный щит требуется, чтобы телескоп обладал чувствительностью для обнаружения сигналов из самых удаленных объектов во Вселенной.


После размещения щита диспетчеры будут сосредоточены на установке зеркал телескопа. Больше всего из них - 6,5 метра в ширину.

Телескоп "Джеймс Уэбб" должен улавливать свет от звезд, которые первыми вспыхнули после Большого взрыва более 13,5 млрд. лет назад.
  • Напомним, NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории "Джеймс Уэбб" за $10 млрд.

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