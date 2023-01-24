Размером с Лондон: от ледяного плато Антарктиды откололся айсберг
Айсберг размером 1 550 кв. км откололся от шельфового ледника Антарктиды у исследовательской станции, это стало вторым расколом за два года
Об этом информирует ScienceAlert.
Британская антарктическая служба (BAS) заявила, что новый айсберг, образовавшийся в результате природного откола, вызван не изменением климата. Несмотря на то, что этот процесс ускоряет потерю морского льда в Арктике и некоторых частях Антарктиды.
Айсберг размером 1 550 квадратных км отделился от ледника шириной 150 метров. Он откололся десять лет спустя после того, как ученые впервые заметили огромные трещины на нем.
"Это событие разведения было ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Это не связано с изменением климата", – говорит гляциолог BAS Доминик Ходжсон.
Подобное разъединение с айсбергом площадью 1 270 квадратных километров произошло примерно год назад.
В 2016-2017 годах британскую исследовательскую станцию Halley VI переместили вглубь из-за трещин, угрожавших ее отрезать. В настоящее время персонал там только в течение антарктического лета - с ноября по март, и сейчас на месте работает 21 исследователь, поэтому ученые ежедневно мониторят состояние плавучего шельфового ледника.
"Наши научные и оперативные группы продолжают следить за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы убедиться, что он безопасен и поддерживать научные исследования, которые мы выполняем в Галлее", - добавил Ходжсон.
- Один из крупнейших в мире айсбергов А68 на пике своего таяния сбрасывал в океан более 1,5 млрд тонн пресной воды ежедневно.
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