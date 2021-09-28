Размер субсидий будет пересматриваться автоматически, если будут расти тарифы, - Лазебная

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Укринформ.

"Люди спрашивают, что будет, если будут расти тарифы, куда бежать, какие справки нужны, чтобы увеличить размер субсидий. Я хочу сразу ответить: не надо никуда бежать и не надо никакие справки приносить. Если будут расти тарифы на коммунальные услуги, размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически. Если же человек не получала субсидию, но в результате роста тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любое время ", - отметила Лазебная.

Кроме того, министр сообщила, что соответствующим постановлением предусмотрена норма, в которой отмечается, что "в том месяце, где происходит рост тарифов, то с того месяца и перечисляется субсидия".

"Если человек, например, пришел в декабре, а тарифы повысились в октябре, то ему с октября будет перечислена эта субсидия. Будет начислена эта субсидия ", - рассказала Лазебная.

Также министр соцполитики напомнила, что для жителей регионов, которые попадут в красный уровень эпидопасности, будут увеличены на 50% нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.

"Это опять же произойдет автоматически. Такие повышенные нормы потребления наше правительство ввело еще весной 2020 года. Мы понимали, что при ограничениях красной зоны люди вынужденно находятся дома, работают из дому, дети учатся дистанционно, следовательно, семьи потребляют больше воды, газа и электричества. Поэтому такая правительственная норма предусмотрена в постановлении и она будет действовать, если регион включен в красную зону", - отметила Лазебная.