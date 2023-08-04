Это уже какое-то время обсуждалось в Вашингтоне, но для многих в Украине стало сенсацией. Для кого-то — поводом для разговоров о "измене" и о том, что Тайвань получит оружие на средства Украины. Что, конечно, бред, поскольку каждый получит "свое".

Но внешнеполитические последствия этого шага будут очень и очень серьезными и их следует обсудить. Тайвань впервые получит оружие за счет американской помощи, а не путем его покупки — то есть так, как получаем его мы. В Конгрессе США обеспечить поддержку такого "общего" запроса будет легче – будет меньше дискуссий среди республиканцев и двухпартийный консенсус проще построить. Но в Кремле сочтут это проявлением слабости и правильности своей тактики "переждать и истощить Запад".

Эту угрозу неплохо было бы встретить решением о предоставлении Украине нового оружия, например ракет с более дальним радиусом действия. Китаю это точно не понравится, от слова совсем. Раньше Тайвань покупал оружие, оно часто не поступало вовремя, не в последнюю очередь по политическим соображениям.

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В настоящее время ставки растут, в январе следующего года на Тайване состоятся президентские выборы, которые станут рубиконом для китайской стратегии и тактики. Пространство для игры для Китая очень широкое — в них будут участвовать кандидаты от трех, не двух партий, как раньше. Китайцы хорошо понимают американскую внутреннюю политику и вряд ли поведут себя на ответ из-за поставок оружия РФ — они не заинтересованы в санкциях со стороны Запада.

Но будут ли они реально давить на РФ с целью получить более быстрый и лучший для нас результат большой вопрос. А повышение ставок с военной помощью перед выборами на Тайване может все больше переносить фокус внимания с Украины на Тайвань, что нам этой осенью совсем не нужно. Этот анализ можно продолжать почти бесконечно, но один вывод очевиден — то, что будет происходить вокруг Тайваня, будет влиять на фокус внимания к нам, Украине. И "соревнование" за это внимание не в наших интересах.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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