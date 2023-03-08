Об этом глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона.

Напомним, 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий.

"У нас есть градации: находящиеся в окружении и блокировании территории, где ведутся активные боевые действия, где возможны боевые действия. Все это отмечает Генеральный штаб и Министерство обороны за представление ОВА", - отметила Верещук.

По ее словам, активные боевые действия сейчас продолжаются в 132 общинах, однако принудительная эвакуация пока будет только из Бахмута.

Верещук уверяет, что детей не будут разлучать с родными.

"Ни в коем случае ребенка разлучать с семьей не будем. Если взрослый принимает решение, он должен подписать соответствующую форму и отказаться от эвакуации. Если есть малолетний ребенок на иждивении, эта опция не работает в одном из взрослых. Они обязаны сопровождать ребенка к месту, куда будет производиться эвакуация", – объяснила министр.

На вопрос о том, что будет с детьми, если родители категорически откажутся уезжать, она ответила: "Опыт последнего месяца показывает, что если наша Нацполиция или эвакуационные группы прибывают на место, где ребёнок находится со взрослым, как правило, люди не отказываются".

Верещук отметила, что люди в Бахмуте в основном сейчас прячутся в подвалах, поэтому основной проблемой для стражей порядка остается их найти.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", – отметила чиновница.