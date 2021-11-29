Различные заявления властей по поводу возможного вторжения РФ порождают недоверие международных партнеров, - нардеп Костенко

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Роман Костенко в программе "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



Он прокомментировал пресс-марафон президента Владимира Зеленского.



"Президент уже собрал не 300 журналистов, как в прошлом году, - видимо, доверие падает, - а 30 журналистов собрал и пытался им доказать свою точку зрения. Здесь все выглядело так, словно это не разговор с обществом, а желание ссориться с журналистами и доказывать им, что его точка зрения верна", - считает Костенко.



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Нардеп сравнил заявление президента о возможном госперевороте и заявление главы Радикальной партии Олега Ляшко о возможном введении военного положения.



"Когда президент говорит, что господин Ляшко там заявил о введении военного положения и что якобы от нас инвесторы отвернулись. При этом было заявлено в начале о госперевороте. Я думаю, что прям все инвесторы взялись за руки и пришли к нам с инвестициями", - прокомментировал Костенко.



Также он заявил о проблемах из-за подачи разной информации от властей о возможном вторжении России в Украину.



"До этого за месяц во всех СМИ наша разведка сообщает о прямом вторжении. При этом секретарь СНБО (Алексей Данилов, - ред.) говорит, что не будет никакого вторжения, потом президент. И вот эта непонятность, она больше влияет на наших партнеров, когда мы не знаем, что происходит. Минобороны говорит одно, разведка - другое, СНБО - третье, президент - четвертое. И это порождает недоверие международных партнеров", - подытожил Костенко.

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что группа российских военнослужащих прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для усиления саперных и разведывательно-диверсионных подразделений