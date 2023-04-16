Разгромил всю квартиру: в Киеве спасли заброшенного енота
В Киеве енот довольно долгое время находился один, за время отсутствия хозяина он разбил всю квартиру
Об этом пишет "Наш Киев".
Зоозащитники Kyiv Animal Rescue Group спасли енота из киевской квартиры: спустя длительное время отсутствия своего хозяина зверь сокрушил почти все в квартире.
Отмечается, что к одинокому млекопитающему иногда заходил сосед, чтобы накормить животное. Сейчас место, где находится хозяин енота, остается неизвестным, поэтому сосед решил вызвать спасателей, ведь вещи и мебель продолжили портиться.
- Напомним, пес Вася с 2016 года находился с украинскими защитниками на Донбассе, в ловушке близ Марьинки он отгрыз лапу, чтобы выбраться и вернуться к хозяину. В настоящее время кане-корсо в Украине после реабилитации в Польше
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