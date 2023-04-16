Разгромил всю квартиру: в Киеве спасли заброшенного енота

Об этом пишет "Наш Киев".

Зоозащитники Kyiv Animal Rescue Group спасли енота из киевской квартиры: спустя длительное время отсутствия своего хозяина зверь сокрушил почти все в квартире.

Отмечается, что к одинокому млекопитающему иногда заходил сосед, чтобы накормить животное. Сейчас место, где находится хозяин енота, остается неизвестным, поэтому сосед решил вызвать спасателей, ведь вещи и мебель продолжили портиться.