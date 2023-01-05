В ходе реформ министра обороны РФ Сердюкова была уничтожена советская система доукомплектования частей. Потому что она для такой страны, какова РФ, была обременительной. Просто Сердюкова никто не предупредил, что Путин поедет кукухой и начнет полномасштабный конфликт с нормативами Второй мировой. Поэтому Сердюков превратил армию РФ в пепельный механизм, не обременявший бюджет РФ операционно и позволявший закапывать бесконечные деньги на презентациях аналогов. Правда, аппаратную борьбу Сердюков проиграл и распиливать деньги пришлось Шойгу.

В СССР времен застоя существовала система, где условно (еще раз это условный пример, на понятных размерах) первый батальон танкового или мотопехотного полка готов был отправиться в бой условно мгновенно, второй батальон раздвоился и заместитель командира бату сам становился комбатом, эти два бата наполняли резервистами в полный штат и также быстро бросали в бой. Дальше еще был третий бат, условно называвшийся кадрированным, или как говорили в совке кастрированным. Когда первый и два вторых бата сваливали, на базе полка из кастрированных батальонов можно было разворачивать столько боевых единиц, сколько смогут. На самом деле это работало несколько не так, как я описал, кастрированы были целые дивизии и на базе их было развертывание. И там еще арта, ПВО, связь, службы тыла, РХБЗ и многое другое. Это просто для примера.

Сердюков превратил армию РФ в пепельный механизм, не обременявший бюджет РФ операционно и позволявший закапывать бесконечные деньги на презентациях аналогов. Правда аппаратную борьбу Сердюков проиграл и распиливать деньги пришлось Шойгу

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В теории красной армии должно было хватать и офицеров, и резервистов, и техники. По факту эта система даже в совке работала не очень, потому что в мотопехотных частях не хватало техники хронически, а у танковых, например, не хватало резервистов, способных управлять танками современных моделей. И танкисты забирали БТРы у мотопехотов. Мотопехоту возили на грузовиках, но и их не хватало. Однако у совка была система, позволявшая армии брать гражданские грузовики штатно.

То есть существовала какая-то система и главное эта система хотя бы в теории была отработана. Периодически СССР проводил учения, которые больше походили на конвульсии, но на этих учениях хотя бы что-то отрабатывали. А еще у совка существовала связь и не было мобильных телефонов. Поэтому армия во время даже условно мирного существования не имела костылей в виде гражданских телефонов, и была вынуждена управляться по рациям. А также с помощью вестовых, полевой телефонии и т.д. Короче, люди тогда умели это делать. Сейчас же не умеют, потому что есть телефоны, а раций не хватает.

Это был механизм, созданный тоталитарной страной для глобальной войны. Для РФ этот механизм был слишком сложным и дорогостоящим, и поэтому Сердюков его заменил. Армия РФ была относительно маленькой по операционным расходам и экономила на солдатах, которых в мотопехотных частях не хватало. Это позволяло Сердюкову, а затем и Шойгу распиливать астрономические деньги на перевооружении российской армии. К тому же у армии РФ огромные проблемы со связью.

После того, как в РФ начали мобилизацию, возникла проблема поиска младшего офицерского и сержантского состава. Часть мобилизованных отправили на доукомплектование имеющихся частей, то есть прямо на фронт

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После того как в РФ начали мобилизацию, возникла проблема поиска младшего офицерского и сержантского состава. Часть мобилизованных отправили на доукомплектование имеющихся частей, то есть прямо на фронт. Командиры использовали чмобиков в качестве мяса. Потому что развернуть их нормально, как бы в советской армии, было невозможно – не было того же резерва в виде условного второго бата. Все, что было – уже было на войне. Все было первым батом. Но кроме этого армия РФ начала создавать части целиком из чмобиков даже не в кастрированных дивизиях, а прямо в поле. У этих частей нет офицеров, кроме выпускников военных кафедр без опыта. Но главное – эти части практически не имеют связи. Не цифровой шифрованной нет, а вообще никакой не имеют. Кроме телефонов.

Конечно, в армии РФ телефоны у чмобиков отбирают. Но управление силами и средствами все равно невозможно, потому что нет связи. Армия без связи – это просто толпа вооруженных людей. И потому все управление в совершенно вновь частях идет по телефонам.

К тому же после того, как ВСУ начали выбивать склады, в армии РФ начали рассредоточение складов. Но... В условиях отсутствия огромного парка грузовиков и в условиях нормативов для арты полностью рассредоточить склады невозможно. Потому что нужны грузчики. Невозможно привезти бык к какому-нибудь укрытию, нужны те, кто будут разгружать его и заносить в укрытие. А затем загружать, перед вывозом бк непосредственно на позиции. Поэтому склады рассредоточили, они стали меньше, но все равно размещают рядом с живой силой. Потому что возить людей куда-то разгружать бк неудобно, и что? Да, нет лишних грузовиков, чтобы несколько раз в сутки день привозить смену куда-то разгружать. Поэтому привозят бк грузовики туда, где и живут.

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В армии РФ начали рассредоточение складов. Но... В условиях отсутствия огромного парка грузовиков и в условиях нормативов для арты полностью рассредоточить склады невозможно. Потому что нужны грузчики. Невозможно привезти бык к какому-нибудь укрытию, нужны те, кто будут разгружать его и заносить в укрытие. А затем загружать, перед вывозом бк непосредственно на позиции. Поэтому склады рассредоточили, они стали меньше, но все равно размещают рядом с живой силой.

Скорее всего, в ПТУ 19 было не только расположение саратовцев, а был и бк. Именно детонация бк и привела к тотальному уничтожению здания ПТУ от пакета из Хаймарса. Сравните дыры от Хаймарсов на Антоновском мосту с тем, что вы видели на месте ПТУ. Хаймарс просто прошил здание в подвал, где и был бк. Бк сдетонировал и "напрасно старушка ждет сына дамой".

Я еще во время того, как в РФ объявили мобилизацию, говорил, что следующий шаг — это мобилизация гражданских грузовиков десятками тысяч. И создание на оккупированных территориях пунктов ремонта тех грузовиков через мобилизацию СТО и сервисных центров. Но этого Путин сделать не сможет, потому что Шойгу этого не сделает по пиарным обстоятельствам. К тому же, это решение приведет к серьезным проблемам в гражданской логистике внутри РФ. Мобилизация без мобилизации. Иванов набрали, а что делать с ними неизвестно.

Что касается связи и телефонов. От ПТУ до линии фронта 15 км. Но комплексы радиоразведки вряд ли могут находиться прямо на передке, чтобы отследить скопление телефонов солдат в ПТУ. Такое я считаю маловероятным, хотя могу и ошибаться, потому что я очень отстал от современных комплексов и могу не знать их параметров. К тому же у чмобиков эти телефоны отбирали и вряд ли в самом ПТУ телефонов было триста штук. Судя по фото, рядом с ПТУ были поражены также многие армейские грузовики. Именно грузовики, по моему мнению, и привели к демаскированию располаги. Силами спутниковой разведки или через работу агентуры или все это вместе. Скопления телефонов, которые вычислила бы в теории радиоразведка, могли быть дополнительным параметром во время селекции цели.

ВСУ наносили удар по составу из бк . И потому был избран Хаймарс, а не Точка, например. А несколько сотен погибших чмобиков – это просто приятный бонус к детонации бк. Результат мобилизации без мобилизации

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То есть ВСУ наносили удар по составу из бк. И потому был избран Хаймарс, а не Точка, например. А несколько сотен погибших чмобиков – это просто приятный бонус к детонации бк. Итог мобилизации без мобилизации. И дело даже не в том, что чмобики не маскировали грузовики. Потому что спутник Притулы увидел бы грузовик и под маскировочной сеткой. И дело даже не в том, что водителям грузовиков раций не выдали и поэтому они точно завязывались между собой по телефону, что можно проследить.

Дело в том, что без большого количества средств связи и обладая большим количеством немотивированной пехоты, чмобиков приходится скапливать. Иначе они разбегутся и будут про**бываться. Ибо нет связи, нет сержантов и младших офицеров и т.д. Дело в том, что РФ не провела мобилизацию гражданских грузовиков, и приходится гонять примечательные газоны, которые еще и ломаются, и их нужно ремонтировать. Под открытым небом, силами тех же чмобиков.

Дело в том, что РФ воюет как в Первой мировой с нормативами для Второй мировой и поэтому очень много бк. Но его некому разгружать и все это приходится держать в одном месте

Дело в том, что РФ воюет как в Первой мировой с нормативами для Второй мировой и поэтому очень много бк. Но его некому разгружать и все это приходится держать в одном месте. Причем близко к линии фронта, потому что логистическое плечо не может быть длинным, потому что не хватает грузовиков, чтобы довезти до ЛБЗ. Многие проблемы и российские командиры нашли одно простое решение.

Состав бк будет там же, где и располагается чмобиков. Будут разгружать, загружать, ремонтировать машины и сидеть в одном месте, чтобы не про**бывались, потому что нет связи и сержантов. Идеальное решение по мнению россиян.

А потом прилетает Хаймарс.

Рассказать, что произошло, российские пропагандоны не могут. Ну, некоторые пригожинские могут, но по ТВ этого не покажут. Создать десятки тысяч раций и объединить их в систему РФ в масштабах всей армии вторжения РФ не сможет еще очень долго. И поэтому сейчас россияне рассказывают, что проблема в том, что действует украинская агентура и чмобики используют запеленгованные телефоны. И теперь ФСБ будут искать ДРГ, а контрики будут забирать у чмобиков телефоны еще придирчивее. Ну и что? Да, связи как не было, так и не будет, потому что все телефоны все равно не отберут, потому что тогда не будет управления. А у водителей телефоны вообще отобрать не получится, потому что они тогда никуда не доедут. Поэтому все и дальше у РФ будет, как и было.

А потом прилетит Хаймарс.

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Об авторе. Антон Швец, украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель

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