Разграбил имущество гражданского населения в оккупированном селе в Киевской области: будут судить военнослужащего РФ
За разграбление имущества гражданского населения в оккупированном селе Обуховичи Вышгородского района Киевской области будут судить военнослужащего РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении военнослужащего 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)" - говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации с. Обуховичи Вышгородского района, подозреваемый проник в один из частных домов. Вместе с сослуживцами он там базировался и проживал в течение всего периода оккупации.
Убегая из Киевщины, он вместе с другими военнослужащими похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты.
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