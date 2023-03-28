Разграбил имущество гражданского населения в оккупированном селе в Киевской области: будут судить военнослужащего РФ

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении военнослужащего 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)" - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации с. Обуховичи Вышгородского района, подозреваемый проник в один из частных домов. Вместе с сослуживцами он там базировался и проживал в течение всего периода оккупации.

Убегая из Киевщины, он вместе с другими военнослужащими похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты.