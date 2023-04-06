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Разговоры с Си будут жесткими: Китай не сможет противостоять цивилизованному миру, - дипломат Огрызко

6 апреля, 2023 четверг
17:00
война с Россией

Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия исчерпывает свой потенциал. Еще немного, и ситуация приобретет совсем иной характер

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Проходит визит Макрона в Китай. Дипломатический занавес скрывает то, что в ближайшие дни у Си Цзиньпиня будут сложные переговоры. Разговоры будут жесткими и прямыми. Ситуация выходит на финишную прямую, имею в виду российскую агрессию в Украине. Потому что всем понятно, что Россия исчерпывает свой потенциал, еще немного, и ситуация приобретет совсем иной характер.У Китая есть две возможности. Либо жестко сказать Путину: Заканчивай эту авантюру и у тебя еще, возможно, останутся какие-то шансы. Либо Китаю с Запада могут сделать, как говорят в Одессе, нервы, - подчеркнул Огрызко.

Дипломат также добавил, что если эти нервы будут стоить Китаю разрыва экономических связей с Западной Европой и Америкой, то для китайцев ситуация будет сложная и плохая.

"За дипломатическими формулами будет идти речь о прямых и понятных вещах. Китай с Россией не сможет противостоять всему цивилизованному миру. Сейчас цивилизованный мир объединился и четко говорит о том, кто является врагом. Играть с полуживой Россией будет сложной задачей для Китая", – подчеркнул Огрызко.

  • Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине. Макрон надеется, что его китайский коллега способен повлиять на РФ, чтобы завершить войну.
  • Кремль считает, что Китай ничем не может помочь в ситуации с Украиной. Россия намерена продолжать вооруженную агрессию
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым размещение ядерного оружия за пределами владеющих им стран. РФ должна придерживаться международных обязательств





 

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