Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Проходит визит Макрона в Китай. Дипломатический занавес скрывает то, что в ближайшие дни у Си Цзиньпиня будут сложные переговоры. Разговоры будут жесткими и прямыми. Ситуация выходит на финишную прямую, имею в виду российскую агрессию в Украине. Потому что всем понятно, что Россия исчерпывает свой потенциал, еще немного, и ситуация приобретет совсем иной характер.У Китая есть две возможности. Либо жестко сказать Путину: Заканчивай эту авантюру и у тебя еще, возможно, останутся какие-то шансы. Либо Китаю с Запада могут сделать, как говорят в Одессе, нервы, - подчеркнул Огрызко.

Дипломат также добавил, что если эти нервы будут стоить Китаю разрыва экономических связей с Западной Европой и Америкой, то для китайцев ситуация будет сложная и плохая.

"За дипломатическими формулами будет идти речь о прямых и понятных вещах. Китай с Россией не сможет противостоять всему цивилизованному миру. Сейчас цивилизованный мир объединился и четко говорит о том, кто является врагом. Играть с полуживой Россией будет сложной задачей для Китая", – подчеркнул Огрызко.

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине. Макрон надеется, что его китайский коллега способен повлиять на РФ, чтобы завершить войну.

Кремль считает, что Китай ничем не может помочь в ситуации с Украиной. Россия намерена продолжать вооруженную агрессию

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым размещение ядерного оружия за пределами владеющих им стран. РФ должна придерживаться международных обязательств









