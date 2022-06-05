Разговоры с Путиным не имеют смысла, он хочет уничтожить украинскую государственность, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не имеют смысла, потому что тот хочет уничтожить государственность Украины
Об этом в эфире всеукраинского марафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН .
"Сегодня было бы странно считать, что за спиной Украины, которая уже более 100 дней спокойно воюет с большой, мощной, как еще вчера говорили, Россией... Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то договаривался", - сказал он.
Советник прокомментировал телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину от активизировавшихся в последнее время западных политиков. Подоляк подчеркнул, что большинство этих политиков устали от войны в Украине и хотят закончить ее любой ценой.
"Они будто делают какие-то шаги и таким образом сами себя успокаивают. "Смотрите, мы позвонили Путину, о чем-то с ним поговорили, то есть уже внесли какую-то помощь Украине", но это не так. С Путиным разговаривать нет смысла, потому что у него уничтожение государственности Украины – это ключевой и принципиальный вопрос", - заявил он.
По его убеждению, для достижения своих целей Путин потратит любое количество ресурсов.
"Пусть западные лидеры проводят себе разговоры. А мы будем доказывать в новом формате, что такое сегодня Украина и что такое сегодня Россия", - подчеркнул он.
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