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Главная война с Россией Разговоры об ускорении поставок оружия нивелируют усилия, направленные на это, - генерал Ходжес
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Разговоры об ускорении поставок оружия нивелируют усилия, направленные на это, - генерал Ходжес

10 июля, 2022 воскресенье
11:11
война с Россией

То, что люди продолжают говорить об ускорении поставок, определенным образом нивелирует усилия, направленные на это

Об этом заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире программы "Студия Запад" на Еспресо.

"Около 40 стран осуществляют поставки тяжелого вооружения - техники и амуниции, они передают Украине свое собственное вооружение. По-моему, попытка ускорить текущий процесс доставки не будет эффективным. Ведется много разговоров, которых не должно быть. Генштабу ВСУ прекрасно удается скрывать информацию о своих мощности, о состоянии вооружений и боеприпасов", – сказал он.

Ходжес подчеркнул, что никто не хочет, чтобы россияне владели четкой информацией о том, чем владеет Украина в данный момент.

"Не могу сказать, что тот факт, что многие украинцы продолжают до ускорения поставок вооружения каким-то образом этому помогает. Правительства многих стран активно передают Украине собственное оборудование, поэтому следует сосредоточиться на использовании того, чем мы уже помогаем. Надеюсь, украинцы по мере возможностей производят собственное вооружение, а также внутри страны формируется определенная система военных учений с целью увеличения количества специально подготовленных военных», – сказал эксголовнокомандующий.

Он выразил надежду, что Украина развивает собственную сеть распространения, ведь это оказывает большое влияние на скорость поставок.

"Речь идет о перевозке техники железнодорожным и грузовым транспортом в пункты назначения. Честно говоря, то, что люди продолжают говорить об ускорении поставок определенным образом нивелирует усилия, направленные на это. Постоянные повторения "Скорее, быстрее" не помогут. Наши действия пропитаны усвоенными уроками, мы направляем свои действия на то, чтобы Украина как можно эффективнее могла применять технику на поле боя. Именно этим занимается Генштаб", - добавил он.

"Сосредоточиться нужно на том, чтобы в ожидании новых поставок, как лучше воспользоваться тем, что есть в наличии. Вероятно, что более 50% обещанного вооружения еще поступило, ведь следует учесть время на обучение, транспортировку и тому подобное. Это свидетельствует о том. , что ситуация для Украины каждую неделю будет только улучшаться", - подытожил Ходжес.

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Украина
Бен Ходжес
оружие для Украины
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