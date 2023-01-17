Разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта, - разведка
Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что, по данным украинской военной разведки, вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой
Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".
"Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за какими-либо изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. российская армия в Белоруссии осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", – заявил представитель ГУР МО Украины.
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Кроме этого, по словам Андрея Черняка, военная разведка Украины отслеживает происходящее на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные.
"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены", – подытожил представитель военной разведки Украины.
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