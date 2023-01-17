Разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта, - разведка

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за какими-либо изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. российская армия в Белоруссии осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Читайте также: В Беларуси нет скрытой мобилизации, однако там готовы раздавать повестки, - белорусский журналист Свердлов

Кроме этого, по словам Андрея Черняка, военная разведка Украины отслеживает происходящее на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные.

"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены", – подытожил представитель военной разведки Украины.

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).

17 января глава Ровенской ОВА Коваль заявил, что один из тренировочных полетов РФ и Беларуси может стать не тренировочным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb