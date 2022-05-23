Разговоры о "сохранении лица" и уступках для Путина - аморальны, - глава МИД Латвии

Об этом он написал на странице в фейсбуке.

"Именно Россия напала на Украину, именно Россия должна закончить войну. Все разговоры о "сохранении лица", уступках для Путина как аморальны, так и иррациональные. Украинцы ведут справедливую войну, обязанность мира помочь им, а не отвлекать", - заявил Рынкевичс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине пойти на значительные уступки, чтобы Россия прекратила войну.

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