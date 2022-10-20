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Разговоры о применении ядерного оружия могут быть связаны с психологическим состоянием Путина, - эксперт

20 октября, 2022 четверг
16:12
война с Россией

Независимый аналитик, старший научный сотрудник Фонда Казимира Пулацкого Роберт Пшель убежден, что для РФ применение ядерного оружия было бы самоубийством, а разговоры о возможном применении возникают из-за психологического состояния российского диктатора Владимира Путина

Об этом Роберт Пшель рассказал в интервью Главкому.

Аналитик подчеркнул, что в случае ядерного удара РФ по Украине НАТО отреагирует. И здесь речь идет не обязательно о ядерном ответе, у Альянса огромные возможности уничтожить ключевые элементы военных структур России.

"Во-первых, это гипотетические разговоры, потому что со стратегической или тактической точек зрения это означало бы переход через рубикон. Если же продолжать говорить на эту тему гипотетически, то любая атака с использованием ядерного оружия против страны НАТО получила бы ответ. А если, допустим, что такое оружие было бы использовано против Украины, то, прежде всего, с военной точки зрения это не имеет смысла. Думаю, в Кремле не ожидают, что украинцы после этого сдадутся. Даже российские военные понимают, что учитывая огромную длину фронта, большой тактической пользы от этого не было бы. Более того, думаю, что они не были бы готовы применить такое оружие, которое могло им самим нанести вред, но если даже гипотетически по Украине был нанесен ядерный удар, то ответ был бы не обязательно в ядерной форме со стороны стран НАТО, никто бы так просто не проигнорировал использование ядерного оружия, а у НАТО есть огромные возможности просто уничтожить ключевые элементы военных структур России. Поэтому использование ядерного оружия было бы самоубийством для них", – сказал Пшель.

Эксперт предположил, что угроза применения ядерного оружия может быть связана с психологическим состоянием российского диктатора Владимира Путина.

Возможно, такая гипотетическая угроза применения ядерного оружия связана с психологическим состоянием главного человека в России. выглядит как самоубийство, ведь с логической, рациональной точки зрения это бессмысленно», – сказал аналитик.

Роберт Пшель подчеркнул, что Владимир Путин своей ядерной риторикой ведет себя еще более безответственно, чем раньше Советский Союз.

"Думаю, из Вашингтона передали Москве эту информацию и там это прекрасно понимают. Печально и опасно то, что даже по сравнению с Советским Союзом Путин своей ядерной риторикой ведет себя совершенно безответственно. Потому что в бывшем СССР к этому относились очень серьезно, не разбрасывались такими угрозами". , когда это кому-то придет в голову. И тогда было больше ответственности в этой сфере, чем сегодня в путинской России Роберт Пшель", – отметил он.

Эксперт считает, что цель российских угроз применения ядерного оружия – запугать Украину или страны НАТО, чтобы они ограничили Украину помощь. В то же время, он убежден, что страны не согласятся на такой шантаж, ведь прекрасно понимают, что Путин потом пойдет дальше и все повторилось снова.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин не имеет никакого интереса к дипломатическому разрешению вооруженного конфликта в Украине, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Владимир Путин
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