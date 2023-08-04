Вопрос выборов, о которых периодически появляется информация, вызывает удивление и возмущение.

Ранее о выборах мечтали в Офисе президента, мы все помним период, когда регулярно публиковались социологические опросы, где главной задачей было продемонстрировать, что альтернативы действующей власти нет, поэтому проведение выборов дало бы возможность, по мнению сторонников выборов в Офисе президента, остаться во власти.

Но ситуация на фронте не давала никакого шанса для проведения выборов во время военного положения, а реально во время войны.

На время вопрос выборов исчез из информационного пространства и о них практически уже перестали вспоминать.

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Однако глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал уникальное по своей логике заявление, ведь он же доктор юридических наук. Стефанчук во время телемарафона сказал, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, хотя ранее он говорил о невозможности проведения выборов во время действия военного положения.

Зачем Стефанчук сделал такое неоднозначное заявление?

На мой взгляд, возможны два объяснения.

Первое: председатель Верховной Рады просто наговорил все подряд, не подумав, потому что он упоминал и о законе "О правовом режиме военного положения", который как раз и содержит запрет на проведение выборов. Стефанчук одновременно говорил и о демократии, застоя которой не следует допускать.

Второе объяснение можно найти в словах Стефанчука, что этот вопрос, то есть вопрос проведения выборов, может быть вопросом дискуссий.

То есть, скорее всего, сторонники проведения выборов в действующей власти решили в очередной раз закинуть в информационное пространство вопрос о возможности проведения выборов и посмотреть на реакцию украинцев.

Следует отметить, что реакция была не просто отрицательной, идея вызывала резкое неприятие и негодование.

То есть стало ясно, что с выборами придется подождать, тем более, что та же Верховная Рада продолжила действие военного положения.

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Как результат, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук через несколько дней обсуждения его слов о незапрещении Конституцией Украины проведения выборов во время военного положения вынужден был уточнить и объяснить свою позицию, чтобы снять напряжение в обществе. Стефанчук, в частности, сказал, что парламентские выборы могут пройти после победы Украины, но для их проведения необходимы изменения в законодательство.

В любом случае такие заявления от действующей власти, а в этом случае от председателя ВР демонстрируют, что приоритеты власти, к сожалению, отличаются от приоритетов украинского народа.

Да, власть постоянно заявляет о Победе, призывает народ помогать ВСУ. Но голосование в Верховной Раде и выносимые на обсуждение законопроекты почему-то не сфокусированы на переводе экономики на военные рельсы, на содействие производству вооружения, на помощи бизнесу, поддержке граждан. Волонтеры и украинские граждане до сих пор занимаются обеспечением ВСУ, фактически выполняя работу, которую действующая власть так и не смогла организовать должным образом.

Поэтому можно даже не сомневаться, что правильные заявления и хорошие слова от действующей власти будут звучать и дальше, а вот конкретные дела будут совсем другими, к сожалению, как это демонстрирует деятельность власти с 2019 года.

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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