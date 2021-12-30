Разговор Зеленского и Байдена должен стать продолжением действующего формата переговоров между Украиной и США, - ОП

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Укринформ .



"В прошлый раз перед разговором Байдена и Путина Госсекретарь Блинкен позвонил украинскому Президенту заверить, что об Украине без Украины ни слова, ни решения не будет. После разговора Президент Байден позвонил Президенту Зеленскому, рассказал о ее содержании и заверил в поддержке США территориальной целостности и в суверенитета Украины. Сейчас происходит так же. Вчера был разговор Президента Зеленского и Государственного секретаря Блинкена, в котором говорилось, в частности, и о предстоящем сегодняшнем разговоре Байдена и Путина, а дальше логичным шагом будет телефонный разговор Байдена и Зеленского", - отметил он.



По словам Сергея Никифорова, переговоры лидеров Украины и США могут провести в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что не в состоянии подтвердить ни время, ни формат переговоров.

Напомним, в четверг, 30 декабря, во время разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден потребовал , чтобы РФ отвела свои войска от Украины.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут разговор по телефону вскоре.

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