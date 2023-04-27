Такое мнение высказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире Еспресо.

"Этот звонок стимулировали события, когда посол Китая сделал некорректные заявления, которые фактически вызвали огромную резкую реакцию со стороны европейских стран. Они сказали даже, что будут пересматривать стратегию отношений с Китаем. Для того чтобы погасить эту информационную волну выступила представительница МИД Китая, но это не сработало", – сказал эксперт.

По его словам, телефонный разговор Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся из-за того, что официальный Пекин понимает выгодность для себя такого шага.

"Китай всегда будет играть в своих национальных интересах. Телефонный разговор и состоялся из-за того, что это выгодно Китаю, он сохраняет лицо посредника перед странами Глобального Юга. Он не мог не связаться с Украиной, потому что стал на сторону одной из стран войны фактически", – сказал Осипенко.

Дипломат отметил, что, проигнорировав приглашение украинского лидера к разговору, Пекин потерял бы позицию большой страны, которая находится вне конфликта и стремится к его урегулированию.