Разговор Си Цзиньпина с Зеленским могло стимулировать заявление китайского посла о суверенитете постсоветских республик, - эксперт-международник Осипенко
Телефонный разговор между лидерами Украины и КНР могло стимулировать некорректное заявление китайского дипломата во Франции по поводу отсутствия статуса в международном праве постсоветских республик. Таким образом событие должно было погасить информационную волну
Такое мнение высказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире Еспресо.
"Этот звонок стимулировали события, когда посол Китая сделал некорректные заявления, которые фактически вызвали огромную резкую реакцию со стороны европейских стран. Они сказали даже, что будут пересматривать стратегию отношений с Китаем. Для того чтобы погасить эту информационную волну выступила представительница МИД Китая, но это не сработало", – сказал эксперт.
По его словам, телефонный разговор Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся из-за того, что официальный Пекин понимает выгодность для себя такого шага.
"Китай всегда будет играть в своих национальных интересах. Телефонный разговор и состоялся из-за того, что это выгодно Китаю, он сохраняет лицо посредника перед странами Глобального Юга. Он не мог не связаться с Украиной, потому что стал на сторону одной из стран войны фактически", – сказал Осипенко.
Дипломат отметил, что, проигнорировав приглашение украинского лидера к разговору, Пекин потерял бы позицию большой страны, которая находится вне конфликта и стремится к его урегулированию.
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет представитель китайского правительства.
- 21 апреля во время выступления на одном из французских телеканалов Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших республик СССР.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.98
-
EUR
Покупка 40.91Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное