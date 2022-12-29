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OPINION

"Разговор о будущем" и не сказанное в нем

Виктория Сюмар
29 декабря, 2022 четверг
08:05
Мнение

О чем президент не сказал? И о чем у нас в принципе не принято говорить в этот год великого героизма всего народа – о подвигах награжденных

…Казалось, что на ежегодное обращение президента в Раде собрались все: правительство в полном составе, дипломатический корпус, секретарь СНБО, военное руководство во главе с генералом Залужным, руководство Офиса президента и все депутаты.

С точки зрения безопасности это была демонстрация смелости, несколько граничащей с глупостью. Ибо все эти люди на самом деле были декорацией для выступления, которое было обещано как "разговор о будущем".

Выступление было традиционно хорошо написано и прекрасно произнесено.

Президент сказал, что Украина изменила мир, вернула ему настоящие ценности, стала рядом с самыми сильными и свободными государствами в мире. И что мы идем к победе. Благодаря нашим воинам, нашим партнерам, которые дают оружие, нашим людям, которые платят налоги, и благодаря нашему внутреннему единству, которое должно изменить традиции украинской истории ошибок.

Задача на будущее — членство в Европейском Союзе, где мы "на пороге", построить новую возобновляемую энергетику, которая будет децентрализована, потому что от этого зависит наше выживание. Вернуть наших людей из-за границы. Сделать самый мощный ВПК, потому что у нас есть собственное сильное оружие — Стугны, Вильхи, Нептуны.

Действо закончилось награждением званием Герой Украины пятерых погибших воинов и государственными наградами еще 15.

Я хотела бы услышать то, о чем президент не сказал. И о чем у нас в принципе не принято говорить в этот год великого героизма всего народа о подвигах награжденных. Хотя бы несколькими словами. Ведь люди отдали жизнь, и страна должна знать их имена и рассказывать об их поступках. Так же как страна должна знать цену этой войне — количество потерь…

И тут я хотела бы услышать то, о чем президент не сказал. И о чем у нас в принципе не принято говорить в этот год великого героизма всего народа о подвигах награжденных. Хотя бы несколькими словами. Ведь люди отдали жизнь, и страна должна знать их имена и рассказывать об их поступках. Так же как страна должна знать цену этой войне — количество потерь…

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Ибо единый марафон находит удивительных и диванных "героев", обычно из теплых кресел рассказывающих о "победах".

Наверное, в разговоре о будущем стоило бы честно сказать и о новой мобилизации и о планируемом количестве мобилизованных. И об организации учений. И, наконец, о перспективах демобилизации. Люди на фронте хотели бы услышать, сколько времени они должны отдавать свой гражданский долг перед Родиной и когда получат право вернуться в гражданскую жизнь.

И о количестве новых запущенных заводов ВПК или хотя бы о том, сколько средств предусмотрено именно на это — на производство украинских снарядов и оружия. Ибо в 2024 году в Европе и США выборы. А украинская война с задекларированными целями возвращения границ 1991 явно затянется дольше. И получать оружие может стать труднее. К этому следует готовиться. Так как летом (и я писала об этом еще в августе) стоило заботиться о генераторах…

Разговор о будущем должен включать и рассказ о выполнении критериев вступления в ЕС, и как будет изменен закон о Конституционном суде, который был подан как евроинтеграционный, но вписаны туда нормы о контроле за КС со стороны Офиса президента. Что не совсем отвечает европейским стандартам.

Важно было бы услышать, что государство будет предлагать бизнесу, который действительно выживает из последних сил, но платит налоги и кормит армию. Что там с уменьшением проверок и прозрачным возвратом НДС? Какие поощрения будут тем, кто сохраняет или создает рабочие места? Как иначе можно вернуть людей?

Какими будут программы энергомодернизации того же бизнеса? А ведь в это нужно инвестировать большие средства.

И еще хотелось бы разговора о НАТО, о котором сегодня не прозвучало ни слова. Это единственная гарантия безопасности для страны, граничащей с российской федерацией.

… Недавно поймала себя на мысли, что современная постмодерная культура все больше тяготеет не к содержаниям, а к чисто внешним атрибутам, так называемой "атмосфере", или "карнавалу". Достаточно посмотреть, какое кино снимает и смотрит мир.

Как сценаристу Владимиру Зеленскому и его команде удалось создать эпическую картину героического сопротивления украинского народа, битвы добра и зла Давида и Голиафа. И это было очень важно для обеспечения поддержки Украины.

Война – это не только красивые слова и речи. Это кровь, слезы, смерть и утраты. Это потери миллионов людей, которые уже никогда не вернутся. Это большая разруха, уничтоженная энергетика и промышленность. Это жизнь в подвалах и страшные нервные переживания за родных, которые на фронте

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Но война – это не только красивые слова и речи. Это кровь, слезы, смерть и утраты. Это потери миллионов людей, которые уже никогда не вернутся. Это большая разруха, уничтоженная энергетика и промышленность. Это жизнь в подвалах и страшные нервные переживания за родных, находящихся на фронте.

Это много людей с инвалидностью, которые не знают, как им жить дальше, и нужны ли они стране, ради которой они пожертвовали своим здоровьем. Это дети погибших, которые навсегда остались без родителей.

Все это страшные раны на теле страны, не лечащиеся "атмосферностью" и мастерством речей. Они нуждаются в решениях. Иногда непопулярных и тяжелых. Но честных.

Украина заслужила на честный разговор о будущем вместо шоу, где фразой о "никогда не отмыться за сотрудничество с Москвой" громче всего аплодируют стоя представители фракции ОПЗЖ…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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