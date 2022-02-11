Разговор был непростой, но "красных линий" не пересекли, - Кулеба о переговорах советников в Берлине

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой нарифинг министра иностранных дел в пятницу, 11 февраля.



"Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак как глава делегации и находившиеся в его составе коллеги удержали все наши позиции, не уступили никаких моментов, важных для Украины, и не пересекли никаких "красных линий", - заявил Кулеба, подразумевая требование РФ от Киева провести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.



Министр подчеркнул, что эти переговоры чрезвычайно сложны, но они должны продолжиться, потому что нет иного пути, кроме дипломатическое урегулирование конфликта.



По его словам, Россия начала очередную волну обвинений, будто бы Киев готовится к наступлению на Донбассе и провокациям.



"Хочу официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не готовит, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и перевод ответственности на Украину", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, 10 февраля в Берлине прошла вторая за этот год встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. По результатам переговоров, которые длились около 9 часов, глава украинской делегации Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли дойти до общего документа, но настроены на диалог.

По словам Ермака, встречи в Нормандском формате будут проходить чаще.