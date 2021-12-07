Разговор Байдена и Путина станет основой для позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ, - экс-глава МИДа Огрызко

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



Он прокомментировал заявление Белого Дома после видеозвонка Байдена и Путина.



"Речь идет о позиции США и союзников. Это общий фронт, похоже, что этот антипутинский фронт действительно создан. Безусловно, Байден проинформирует Зеленского и руководителей НАТО о переговорах. Расскажет о том, что говорил, о реакции с той стороны. И это станет основой для разработки дальнейшей позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ", - сказал Огрызко.



Экс-министр видит позитив в том, что "мы с коллективным Западом в одной лодке".



"Мы координируем свои усилия и получаем информацию от них и даем ее для них. Мы вырабатываем

общую позицию", - считает Огрызко.

Напомним, Байден и Путин общались в формате видеосвязи 7 декабря. Одним из главных вопросов совместного обсуждения было усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.

Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.