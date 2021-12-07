Разговор Байдена и Путина станет основой для позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ, - экс-глава МИДа Огрызко
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил свое мнение по поводу переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным
Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
Он прокомментировал заявление Белого Дома после видеозвонка Байдена и Путина.
"Речь идет о позиции США и союзников. Это общий фронт, похоже, что этот антипутинский фронт действительно создан. Безусловно, Байден проинформирует Зеленского и руководителей НАТО о переговорах. Расскажет о том, что говорил, о реакции с той стороны. И это станет основой для разработки дальнейшей позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ", - сказал Огрызко.
Экс-министр видит позитив в том, что "мы с коллективным Западом в одной лодке".
"Мы координируем свои усилия и получаем информацию от них и даем ее для них. Мы вырабатываем
общую позицию", - считает Огрызко.
- Напомним, Байден и Путин общались в формате видеосвязи 7 декабря. Одним из главных вопросов совместного обсуждения было усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.
- Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.
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