Об этом сообщила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, передает "Интерфакс".

"Что касается разговора или планов на разговор, то звонок президента Байдена президенту Путину сейчас не планируется", - заявили в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности контактов президентов после разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

29 июля госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России. В Госдепе накануне отмечали , что Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины.

В этот же день в США выдвинули обвинения россиянину за вмешательство в американские выборы. Также стало известно, что США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.

Согласно версии кремля, Лавров повторил Байдену нарратив о "накачивании Украины американским и натовским оружием", что "продолжает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и преумножая жертвы".

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