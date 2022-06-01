Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

"По данным Минобороны РФ, в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидаются поставки из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории РФ непосредственно из жилых районов города", - сказано в сообщении .

В России отмечают, что такими действиями украинские военные, мол, "хотят спровоцировать ВС России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожению украинского мирного населения".

Обычно такие сообщения появляются для того, чтобы оправдать обстрелы россиянами жилых кварталов украинских городов.

31 мая The Telegraph сообщил, что Кремль тратит $10 млн на доступ к интернет-сайтам, которые сам запретил.

На границе с Украиной за отказ участвовать в "спецоперации" уволены несколько сотен российских военных.

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