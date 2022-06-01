Разгоняют панические фейки. В Москве говорят, что ВСУ будут обстреливать приграничные районы РФ американскими ракетами
Российское минобороны заявило, что ВСУ по приказу СБУ будет обстреливать американскими ракетами территорию РФ
Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
"По данным Минобороны РФ, в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидаются поставки из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории РФ непосредственно из жилых районов города", - сказано в сообщении .
В России отмечают, что такими действиями украинские военные, мол, "хотят спровоцировать ВС России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожению украинского мирного населения".
Обычно такие сообщения появляются для того, чтобы оправдать обстрелы россиянами жилых кварталов украинских городов.
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