Разгоняется до 111 км/ч и прячется под водой: в Турции представили новый морской дрон
Турецкая компания HAVELSAN представила новый дрон-камикадзе ÇAKA S-KUSV на международной выставке IDEF-2023 в Стамбуле
Об этом сообщает Укринформ.
"ÇAKA S-KUSV является универсальной автономной платформой для выполнения боевых задач как на поверхности воды, так и под водой, с возможностью погружения на небольшую глубину с целью более эффективной маскировки", - отмечает компания-разработчик.
Добавляется, что дрон-камикадзе ÇAKA S-KUSV способен развивать скорость 60 морских узлов (более 111 км/ч) и может управляться как оператором направления, так и через другие БПЛА.
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Кроме того, известно, что морской дрон может поражать большие цели благодаря большому количеству взрывчатки, размещаемой в носовой части. Также он может действовать интегрированно с другими надводными и воздушными аппаратами.
Также в Havelsan заявляют, что новый дрон-камикадзе не имеет аналогов в мире и способен изменить стратегию и тактику морских операций.
- 26 июля сообщалось, что в Украине ведется разработка дронов-камикадзе с использованием искусственного интеллекта, который может атаковать цель даже в случае потери связи с оператором.
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