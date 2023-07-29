Об этом сообщает Укринформ.

"ÇAKA S-KUSV является универсальной автономной платформой для выполнения боевых задач как на поверхности воды, так и под водой, с возможностью погружения на небольшую глубину с целью более эффективной маскировки", - отмечает компания-разработчик.

Добавляется, что дрон-камикадзе ÇAKA S-KUSV способен развивать скорость 60 морских узлов (более 111 км/ч) и может управляться как оператором направления, так и через другие БПЛА.

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Кроме того, известно, что морской дрон может поражать большие цели благодаря большому количеству взрывчатки, размещаемой в носовой части. Также он может действовать интегрированно с другими надводными и воздушными аппаратами.

Также в Havelsan заявляют, что новый дрон-камикадзе не имеет аналогов в мире и способен изменить стратегию и тактику морских операций.