Разгон Майдана: в Украине сообщили о подозрении судье, экс-следователю и экс-прокурору

Об этом сообщает пресс-центр ГБР .



Следствие установило, что 18 февраля 2014 года работник милиции неправомерно составил протокол задержания участника акций протеста за якобы участие в массовых беспорядках.



Затем следователь и прокурор, не имея доказательств совершения преступления, сообщили задержанному о подозрении и безосновательно инициировали обращение к следователю судьи с ходатайством о заключении его под стражу.



По результатам рассмотрения ходатайства судья принял решение о применении к потерпевшему незаконному домашнему аресту.



Соучастники действовали с целью незаконного препятствования акциям протестов, которые в 2014 году проходили в Киеве в поддержку Революции достоинства.



ГБР сообщило о подозрении экс-следователю СВ Деснянского райуправления ГУМВД Украины в Киеве, бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры Киева, ныне осуществляющему адвокатскую деятельность, действующему судье одного из районных судов Киева.

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