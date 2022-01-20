Разгон Майдана: в Украине сообщили о подозрении судье, экс-следователю и экс-прокурору
ДБР объявили о подозрении экс-следователю СВ Деснянского райуправления, экс-прокурору, действующему судье одного из райсудов Киева, которые в 2014 году препятствовали протестам в поддержку Революции достоинства
Об этом сообщает пресс-центр ГБР .
Следствие установило, что 18 февраля 2014 года работник милиции неправомерно составил протокол задержания участника акций протеста за якобы участие в массовых беспорядках.
Затем следователь и прокурор, не имея доказательств совершения преступления, сообщили задержанному о подозрении и безосновательно инициировали обращение к следователю судьи с ходатайством о заключении его под стражу.
По результатам рассмотрения ходатайства судья принял решение о применении к потерпевшему незаконному домашнему аресту.
Соучастники действовали с целью незаконного препятствования акциям протестов, которые в 2014 году проходили в Киеве в поддержку Революции достоинства.
ГБР сообщило о подозрении экс-следователю СВ Деснянского райуправления ГУМВД Украины в Киеве, бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры Киева, ныне осуществляющему адвокатскую деятельность, действующему судье одного из районных судов Киева.
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