"Разъединенные войной": украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты

Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Новый год – это всегда надежды на что-то лучшее (особенно в этом году) и ожидание приятных сюрпризов. Результаты голосования за лучшую марку тоже всегда сюрприз. Однако опыт показывает: когда тысячи людей выбирают – это всегда правильный выбор. Итак, в этом году, по итогам всенародного голосования, новогодней маркой стала иллюстрация – "Разъединенные войной", – заявил Смилянский.

Автором этой марки стала 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая вынуждена была уехать за границу из-за боевых действий. Там у девушки и возникла идея такого рисунка.

"Глубину этого замысла, как и эмоции самого автора, родной город которого с начала войны не обстреливали всего 46 дней, может понять каждый", - комментирует гендиректор предприятия.

Продажу марки "Разъединенные войной" объявят со временем.

"Новый год – это лишь еще одна временная граница, которая отдалит украинцев от врага на сотни тысяч световых лет. А еще принесет надежду, потому что в 2023 году у нас будет день, когда мы победим. А потому мне очень хочется, чтобы эта рождественская и новогодняя марка стала для вас еще одним символом несокрушимости и напоминанием о том, что мы выстоим несмотря ни на что и поднимем со светом или без него 31 декабря бокал за нашу победу", - добавил Смилянский.

3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.

Кроме того, польский почтовый оператор снизил тарифы на ускоренную пересылку посылок в Украину на 75%, в Укрпочте обещают, что отправки в Польшу также подешевеют.

Укрпочта 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустила новую серию марок "Вооруженные Силы Украины".

1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram.

Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту и 4 ноября выпустила.